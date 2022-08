TG Veneto News. Caro energia: sarà un settembre nero per famiglie e imprese. Dal Veneto parte il grido d’allarme: “il tempo è scaduto, non possiamo attendere il nuovo governo”. Commercianti pronti a consegnare le chiavi dei loro negozi.

Stasera il termine per la presentazione delle liste: ultimi ritocchi per i candidati del centro-destra. Casellati capolista in Basilicata, Forza Italia lancia Fabio Tosi. Fratelli d’Italia l’ex magistrato Nordio. Riconferme ed esclusioni illustri per la Lega. Coraggio Italia lancia Francesco Peghin.

Drammatico scontro questa mattina in A27: muore una 49enne di Vittorio Veneto, grave un’altra donna che viaggiava assieme e a Jesolo bus si scontra con un’auto e piomba nel cortile di una casa, cinque i feriti.

Recuperato dal soccorso alpino il cellulare del giovane escursionista precipitato per quasi 100 metri nel tentativo di riprendere il telefono. Polemiche social sulla foto postata su Instagram dalla fidanzata subito dopo la tragedia.

Una copia accoltellata nel piazzale di un locale a Verona: lui ricoverato con 30 giorni di prognosi. L’aggressione dopo una banale lite.

Crisi climatica, blitz di alcuni attivisti di ultima generazione alla Cappella degli Scrovegni a Padova: 3 attivisti incatenati sono stati tutti denunciati.

A partire dall’inizio del nuovo anno scolastico i docenti no vax potranno tornare in classe. La notizia è stata diffusa con una circolare del Ministero dell’Istruzione che annuncia il ritorno alla normalità anche tra i banchi di scuola.

