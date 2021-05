TG Veneto News. 6000 sanitari senza vaccino negli ospedali del Veneto: situazione critica anche nelle RSA dove manca personale. In tutta la regione manifestazioni di protesta dei No Vax: “non siamo cavie da laboratorio”. Zaia: “vaccinarsi è un dovere”.

Prima settimana con valori da Zona Bianca: la svolta sarà il 7 giugno, ma si parte già domani con i centri commerciali che torneranno dopo sei mesi di chiusura nei weekend.

In attesa del Green Pass europeo per le vacanze è boom di prenotazioni negli hotel e nei campeggi della Costa Veneta. Le previsioni parlano di più presente della scorsa estate. Primi arrivi attesi per la Pentecoste.

Tra 7 giorni apre il tratto Bassano – Montebelluna della Pedemontana: libro bianco di Confartigianato studia l’impatto della grande opera. Un milione di veneti, 90mila imprese per un giro da fare 34 miliardi di euro.

Il covid non ferma i trapianti di polmoni: l’azienda ospedaliera di Padova effettua l’operazione numero 500. Salvata una ragazza di 24 anni.

Il Giro d’Italia arriva in Veneto: traguardo a Verona per la tappa omaggio a Dante Alighieri. Lungo rettilineo, pubblico assente per le norme anti covid. Domani la partenza da Cittadella.

Derby Veneto nella finale dei play off per la promozione in Serie A: Venezia e Cittadella fanno l’impresa. Domenica il primo match, giovedì gara di ritorno e verdetto finale.

