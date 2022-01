TG Veneto News. Omicron, che obbliga alla quarantena migliaia di veneti, non sarà l’ultima. Gli esperti prevedono l’arrivo di nuove varianti meno letali ma molto più contagiose. La dottoressa Ricci parla chiaro: ”Può accadere qualsiasi cosa”.

Si moltiplicano i casi di medici aggrediti da pazienti no vax. Sanitari costretti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine anche più volte al giorno. Linea dura delle Ulss: ”D’ora in avanti tolleranza zero”.

Niente manifestazioni di massa ed eventi solo online, il Carnevale sottotono di Venezia svuota la città. Ristoranti senza clienti, negozi chiusi, piazze abbandonate. Pochissimi i turisti: la città è semi-deserta.

Crac Veneto Banca, il Pm chiede una condanna a sei anni di carcere per l’ex amministratore Vincenzo Consoli. Bankitalia pretende dall’ex numero uno dell’istituto un risarcimento milionario.

Maxi blitz contro lo spaccio in tutto il padovano. Ventuno arresti tra italiani e stranieri. Fiumi di cocaina e hashish per soddisfare le richieste di centinaia di clienti. Quattro bande in guerra per il controllo del territorio.

A Porto Tolle partite le operazioni per l’abbattimento dell’ex centrale Enel. Per anni simbolo dell’attività produttiva della zona, era la più grande d’Italia, abbandonata da tempo

Tutto pronto a Cortina dove da domani si accendono i riflettori sulla Coppa del Mondo di sci. Grande attesa per le azzurre Goggia, Brignone e Bassino.

