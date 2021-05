TG Veneto News. Vaccini ai turisti fuga in avanti del Veneto a Caorle: maxi ambulatorio al Palasport. Nuove strutture pronte a Bibione e al Cavallino. Potranno somministrare 8000 dosi al giorno anche i turisti.

Ulss di Venezia a caccia degli over 60: vaccinazione anche a domicilio con un camper. Si comincia domani a Chioggia.

18 operatori “no vax” sospesi dal lavoro, la decisione di una casa di riposo veronese: sono troppo pericolosi per gli anziani.

Il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo ritira le dimissioni: rientra la crisi dopo 20 giorni. Decisiva la mediazione di Achille Variati. Escluso anche un rimpasto in Giunta.

Carambola nella notte in autostrada tra Dolo e Padova est: coinvolte tre auto e un furgone. Sei feriti, due in modo grave.

Svelato dopo 700 anni il mistero sulla morte di Cangrande della Scala: il signore di Verona non fu avvelenato, ma morì a causa di una malattia genetica rara. Fatale una crisi che lo colpì a Treviso.

Domani arriva in Veneto il Giro d’Italia: traguardo per velocisti a Verona. L’idolo di casa Elia Viviani tra i favoriti: il ciclista festeggia la nomina a portabandiera dell’Italia alle prossime olimpiadi di Tokyo.

