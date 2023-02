TG Veneto News. Auto con quattro ragazzi tamponata da un suv a Vedelago: morta una studentessa di 23 anni. Era in vacanza per il carnevale. Feriti tre amici. E’ la nona vittima da inizio anno nella marca.

Tre anni fa il primo caso di covid: inizio di un incubo durato 1095 giorni. In municipio a Vo Euganeo la cerimonia con i volontari della Croce Rossa nella giornata nazionale degli operatori sanitari.

Il mese di febbraio completamente senza precipitazioni: la siccità cambia il paesaggio del Lago di Garda e dei grandi fiumi. Il Veneto è una delle tre regioni a maggior rischio di mutamenti climatici.

In settimana saranno celebrati i funerali di Angelo Zen, il tecnico di Romano d’Ezzelino ucciso dal terremoto in Turchia. Sarà sepolto a Fellette accanto al padre.

Controlli straordinari della polizia locale di Verona sui bus: identificati 500 passeggeri, oltre 70 le sanzioni per i viaggiatori senza biglietto. Due minorenni sorpresi con della droga.

Si sono vestiti in maschera, ma non per festeggiare il carnevale: a Padova una marcia che ha posto i partecipanti nei panni di un non vedente. Benda agli occhi e bastone guida alla mano.

Folla per il Carnevale di Venezia: domani la grande chiusura con la festa in piazza San Marco e i carri a Zelarino. Lunga diretta dalle 15 su Telechiara.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.