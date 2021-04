TG Veneto News. In Veneto mancano oltre 1000 autobus: vertice regioni, governo per le regole sul rientro in classe. Zaia chiede di far mantenere la didattica a distanza.

Aule piccole, classi pollaio: per i presidi impossibile rientro in classe al 100% delle presenze. I dirigenti scolastici pronti a disobbedire per assicurare distanziamento e sicurezza di alunni e docenti.

Boom di richieste delle aree verdi per posizionare tavoli e sedie da parte dei ristoranti di Padova senza plateatico. Verona prepara l’ordinanza per chiudere alcune strade ed estendere i plateatici a piazze e marciapiedi.

Chiudono due reparti covid all’ospedale di Padova: nell’ultima settimana sono un centinaio i ricoveri in meno. Pressione allentata anche nei pronto soccorso. A breve toglieranno anche le visite specialistiche.

Campagna vaccinale verso la svolta: dal 29 aprile la regione potrebbe essere in grado di somministrare 40000 dosi al giorno. In campo medici di base e farmacisti.

A Roma la protesta dei dipendenti ACC: una delegazione ricevuta dal viceministro allo sviluppo economico. Il governo conferma l’impegno a salvare l’azienda. Il 23 aprile nuovo vertice

Un tour virtuale al Goldoni di Venezia: il Teatro Stabile del Veneto mette on-line la possibilità di scoprire le bellezze e la storia del teatro veneziano.

