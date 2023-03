TG Veneto News. Ha confessato l’ex marito della donna aggredita con l’acido due settimane fa. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e accusato anche di avere tentato di depistare le indagini.

La Procura ha aperto un fascicolo sulla morte di Tommaso Fabris, il diciassettenne di Tezze sul Brenta vittima di una forma molto aggressiva di meningite. Rinviato il funerale in attesa degli accertamenti.

E’ morto Giorgio Miatello, l’ottantanovenne scampato al massacro di San Martino di Lupari, nel padovano. La figlia accusata di averlo aggredito e di aver ucciso la madre ottantaquattrenne, dopo una lite.

La conferenza delle regioni da l’ok al disegno di legge Calderoli sull’autonomia: contrari 4 governatori di centro-sinistra. Zaia soddisfatto: “non sarà la secessione dei ricchi”.

Imprese agricole a caccia di manodopera. Solo nel Veronese servono 4500 lavoratori stagionali extracomunitari. Riunione in Prefettura per la prossima settimana.

Inaugurato all’Angelo di Mestre il primo acceleratore in Italia per le cure tumorali su misura: è in grado di avere una precisione al millimetro e scongiurare effetti collaterali sugli organi sani.

Una storia di burocrazia che finisce al meglio dopo 100 anni: a Chioggia un gruppo di cittadini che si prestò alla bonifica ricevette in cambio dal demanio la terra per costruirsi la casa, ma l’atto non era mai stato legittimato.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.