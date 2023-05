TG Veneto News. 400 imprese chiuse al mese in Veneto: esistono solo donne e i giovani. Sono Verona, Padova e Rovigo le province più in crisi. La Marca Trevigiana unica in controtendenza.

Il giorno dopo la festa del lavoro restano le divisioni tra governo e sindacati: il taglio del cuneo fiscale non soddisfa i lavoratori. Dalle piazza del Veneto le critiche al provvedimento.

Ponte del Primo Maggio senza pioggia nonostante le previsioni meteo. La rabbia degli operatori delle spiagge Venete: “colpa dei social a caccia dei click per ottenere più traffico e follower”.

Cinquantenne vaga nudo in strada a Villorba: l’uomo si è scagliato contro le auto e anche contro i carabinieri. Ferito un militare. Lo straniero bloccato e portato in ospedale.

Inizia la settimana da bollino nero per i cantieri del filobus in centro a Verona: dalla fiera al concerto del Volo, alla gara dell’Inter al Bentegodi. Molti gli appuntamenti che rischiano di mettere in ginocchio la viabilità cittadina.

Orme di un orso scoperte nel bosco del Cansiglio: le impronte a pochi passi da sentieri battuti da turisti e da alcune stalle. Intanto il Tar del Trentino salva l’Orsa JJ4 per la seconda volta annullando l’altra ordinanza di abbattimento.

I gondolieri sub al lavoro per ripulire i canali di Venezia: recuperata oltre una tonnellata di rifiuti. Tra gli oggetti citati in acqua anche monopattini, elettrodomestici e una caldaia.

