TG Veneto News. A Padova uomo positivo, dopo ritorno da un viaggio finisce in rianimazione. Dopo i focolai di variante indiana, attesa per i 1000 tamponi effettuati dell’Ulss6 di Padova. Monito dei medici: è obbligatorio segnalare il ritorno dall’estero.

Effetto vacanze sulle prenotazioni dei vaccini: rallentano le richieste di appuntamenti. Sono migliaia i posti liberi. La regione preoccupata. Al TG Veneto l’annuncio dell’assessore alla sanità: lunedì torna la diretta di Zaia.

Dopo il camper in spiaggia e nelle piazze, a Rovigo i primi giorni di test davanti al supermercati e centri commerciali. In fiera tampone gratuito per chi aspetta di fare il vaccino.

Primo giorno per le vaccinazioni in farmacia, ma non tutte le province sono pronte. Rovigo e Verona in ritardo, a Vicenza 4 le strutture che hanno aderito.

Il dilagare delle varianti e caos del Green Pass fanno slittare l’apertura delle discoteche: i gestori di locali da ballo minacciano azioni legali, decisioni illegittime.

Il G20 dell’economia in Arsenale a Venezia: dal 7 al 11 luglio arrivano i grandi della Terra. 1000 agenti a sorvegliare la città per i timori di contestazione e scontri.

A Verona il comitato ordine e sicurezza sull’allarme baby gang in centro: giovani violenti autori di vandalismi e rapine. Per gli esperti è l’eredità negativa del post lockdown.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.