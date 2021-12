TG Veneto News. Quasi tremila contagi in un solo giorno. Il covid circola con forza sempre maggiore. Allarme dai dati ospedalieri tutti in pesante aumento. Le previsioni ci vedono passare dalla zona gialla all’arancione in meno di un mese

Tornano a riempirsi di non vaccinati le corsie e le terapie intensive dei nostri ospedali. I medici raccontano la loro disperazione quando capiscono di avere poche speranze. L’appello: “mettetevi al sicuro”

Stretta in Veneto ai tamponi covid a pagamento utili ai non vaccinati per ottenere il green pass. Le ulss hanno deciso: ”test riservato solo a soggetti con sintomi”

Blitz della polizia di Venezia cha all’alba ha arrestato un giovane tunisino di 25 anni. Il ragazzo, accusato di stretti contatti con l’ISIS ma il questore esclude che lo straniero preparasse un attentato

Dramma a Curtarolo. Nell’incendio della sua abitazione, causato da un phon, perde la vita un 37enne.

La tragica scoperta fatta dalla fidanzata: inutili tutti i soccorsi.

Tre uomini nei guai e un sequestro da oltre due milioni di euro. E’ il bilancio di una indagine tra Bassano e Montecchio Maggiore che ha messo fine ad una truffa ai danni di decine di automobilisti.

La figlia del giudice Paolo Borsellino a Verona per incontrare gli studenti. Mai abbassare la guardia la mafia è ovunque anche a Nordest. “ Non riesco ad odiare chi ha ucciso mio padre”

