TG Veneto News. Il Veneto torna in zona arancione: da martedì riaprono i negozi. Studenti in classe da mercoledì, alle superiori con presenze al 50%.

Oltre 500 persone in piazza Bra a Verona: baristi, ristoratori e negozianti protestano per le chiusure per tutto il mese di aprile. Fischi e contestazioni ai politici e al sindaco Sboarina.

Concluse la vaccinazione di massa sull’Altopiano di Asiago: dosi a tutti gli over 80. Massiccia l’adesione, solo uno su dieci non ha scelto il vaccino.

Scattano da domani controlli nel fine settimana, l’ultimo in zona rossa: in setaccio aree verdi e strade. Centinaia di agenti per evitare le fughe al mare o in montagna.

ACC, è stato annunciato il taglio degli stipendi agli operai per far fronte ai problemi di casa dello stabilimento. Per i sindacati era l’unica sta percorribile per evitare il tracollo.

Il covid non ha fermato l’attività del centro trapianti di Padova: nel 2020 nonostante l’ospedale sia stato uno dei più pesantemente colpiti dalla pandemia, ha mantenuto i numeri degli anni passati confermandosi eccellenza italiana.

Prosegue il restauro dell’Arena di Verona con l’anfiteatro che oggi è stato restituito alla Fondazione Lirica in vista della stagione estiva, ma tra gli arcovoli, nei sotterranei, si punta alla creazione di un museo dedicato alla musica.

