TG Veneto News. Al via le prenotazioni della terza dose anche per quarantenni e cinquantenni. La regione Invia un milione di sms per convincere i veneti.

Le prime dosi al palo: in 24 ore sono 1000 i cittadini che si sono vaccinati per la prima volta. I veneti che per scelta hanno deciso di non vaccinarsi sono 650mila, ha detto Zaia.

Ordinanza del sindaco di Venezia per salvare il Natale: obbligo di mascherina anche all’aperto durante i mercatini e i mercati.

La morte di Michele Merlo. Il cantante di Rosà stroncato da una leucemia diagnosticata quando ormai era troppo tardi. Per la procura il giovane poteva essere salvato. Due medici indagati.

Tre assalti in villa lungo il Terraglio: è caccia ai predoni. Sono violenti e senza scrupoli. Da Treviso a Mestre la paura dei residenti.

Gli studenti tornano in piazza a manifestare contro i mali della scuola. In tutte le città slogan e cortei. La prima manifestazione dopo l’incubo della didattica a distanza.

Al via Treviso la stagione dell’arte: esposizioni e mostre da Canova al Romanticismo, da Paris Bordon all’omaggio a Gino Rossi. In primavera il nuovo Bailo raddoppia gli spazi espositivi grazie un investimento da 8 milioni.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina.