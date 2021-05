TG Veneto News. Nel giorno in cui coprifuoco si sposta alle 23, duro attacco del presidente Zaia: “non capisco il senso sanitario”. Raccomandazione ai veneti: “rispettate le regole e tra pochi giorni staremo in zona bianca”.

Per il Veneto il turismo è sacro: dobbiamo poter vaccinare i nostri ospiti. Zaia fa pressing sul Governo per immunizzare i turisti. Ultimo appello agli over 40.

Con l’estensione del coprifuoco e le nuove aperture, aumentano i controlli delle forze dell’ordine. Sindaci pronti alla fermezza: il rischio è troppo alto, tolleranza zero con chi non rispetta le regole.

I carabinieri di Verona hanno arrestato in Olanda il presunto autore dell’omicidio di Isola Rizza, costato la vita a un anno e mezzo fa un 34enne. Un delitto maturato nell’ambito del mercato dello spaccio.

Furti e rapine ai danni di anziani: la polizia arresta quattro banditi specializzati i azioni criminali contro i più deboli. La banda aveva colpito in ville, appartamenti e in case di riposo.

Mettere in sicurezza la Basilica di San Marco: non è urgente ma urgentissimo. Il grido d’allarme del procuratore che chiede di accelerare con le barriere in vetro contro l’acqua alta.

Cortina in rosa per l’arrivo del Giro d’Italia: la regina delle Dolomiti si prepara ad accogliere la carovana dei ciclisti che arriveranno in città da Sacile, lunedì prossimo.

