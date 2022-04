TG Veneto News. Tre 20enni morti, 4 feriti gravi: Pasquetta di sangue sulle strade del Veneto. Nel veronese, nel vicentino e alle porte di Jesolo gli incidenti più gravi.

Velocità e distrazione sono le cause principali della raffica di incidenti nel weekend pasquale. L’allarme della Polizia stradale in vista dell’estate. La libertà ritrovata dopo la pandemia non può causare comportamenti irresponsabili quando si guida.

Costi delle materie prime lievitati: la bretella dell’aeroporto di Venezia costerà 100 milioni in più. L’opera è attesa da 20 anni. Save presenta i nuovi voli: gli scali di Verona, Venezia e Treviso sono ripartiti e recuperato il 90% del traffico.

Oltre 550 mila turisti a Venezia nel lungo ponte Pasquale: la città non ha retto l’urto. Il sindaco Brugnaro anticipa i provvedimenti del numero chiuso: gli ingressi su prenotazione già in estate. In arrivo un portale ad hoc.

Nuova missione umanitaria partita dal Veneto per aiutare il popolo ucraino: Energia e Sorrisi Onlus pronta a consegnare un pick-up a un religioso diretto in Dombas. Il mezzo servirà a recuperare le vittime del conflitto.

Educatori in strada contro la mala movida. Domani in zona Portello a Padova debuttano i primi 10 operatori. Obiettivo: porre un freno alle esuberanze e inciviltà dei ragazzi.

Soave vince il contest sul Borgo più Bello d’Italia: il paese festeggia. Merito del vino, delle bellezze naturali e del castello di epoca Scaligera.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.