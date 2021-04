TG Veneto News. Caos trasporti in vista della riapertura completa delle scuole: in Veneto mancano più di 1000 autobus. Impossibile garantire la sicurezza. Appello al governo per mantenere la didattica a distanza.

La vaccinazione degli over 80: il 91% ricevuto una prima dose, ma oltre 3000 anziani sono irreperibili. A Verona venerdì un vax day con i medici di base a domicilio.

Il Veneto vince il bando nazionale per lo studio sugli anticorpi monoclonali: oltre 400 i pazienti trattati finora: nessun decesso e percentuale di ricoveri crollata.

Uccide la moglie a martellate e poi chiama i Carabinieri: arrestato muratore cinquantenne nel vicentino. Uno dei figli aveva chiamato la cugina terrorizzato dal litigio scoppiato tra i coniugi.

Aggressione choc a Verona: un rider tenta di difendere una ragazza ma viene sfregiato al volto. L’aggressore un sedicenne arrestato dalla polizia.

Le mura cinquecentesche cadono a pezzi: denuncia delle associazioni ambientaliste a Treviso. Parte una gara a caccia dei fondi europei per il restauro, ma prima serve un progetto per sottoporre al vincolo archeologico e paesaggistico.

I volontari plastic free in azione a Pieve di Cadore: ripulita la pista ciclabile. Nei sacchi finiscono 600 kg di rifiuti

