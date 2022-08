TG Veneto News. Il maltempo in Veneto: danni per milioni di euro. Venezia e Rovigo le più colpite. In Polesine caduti 130 millimetri di pioggia, raffiche di vento oltre i 100 km l’ora. Drone in volo sopra San Marco per verificare i danni al campanile.

Notte di paura a Padova: coppia di 80enni picchiati e rapinati in casa. Marito e moglie portati in ospedale. Caccia ad una banda di 4 persone.

A Cordignano l’ultimo saluto a Daniele De Re, il diciottenne morto nella strage di Ferragosto. Una folla in lacrime e silenzio. Il messaggio letto da un amico: “eri geniale, non pensavo di perderti così presto”.

Sfregiata la targa in memoria di Tina Anselmi posizionate in un parco di Torino. Nella notte è stata imbrattata con una svastica. Indagini da parte della Digos.

Pubblicate nelle note le liste del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali: quattro donne capo lista. La più votata è l’uscente Barbara Guidolin. Alla camera il ritorno di Enrico Cappelletti che sfidò Zaia alle ultime regionali.

Boom di accessi nei pronto soccorso del litorale veneto: turisti e residenti in fila per le cure. Un numero esagerato di codici bianchi: persone che anziché rivolgersi alla medicina di base, approdano direttamente in ospedale.

L’amministrazione Tommasi riprova ad ampliare il museo civico di Verona Castelvecchio ottenendo anche le sale oggi occupati dal circolo ufficiali, ma prima occorre trovare una sede alternativa per i militari. L’opposizione sul piede di guerra.

