TG Veneto News. Salgono ancora i ricoveri: 44 le persone in terapia intensiva, mai così tanti da inizio estate. In ospedale anche una neonata di 7 mesi contagiata dai familiari no-vax.

Allarme per l’aumento dei giovani positivi: accordo Ulss e pediatri per la vaccinazione negli ambulatori. Uno studente su cinque ha completato il ciclo vaccinale. Gli esperti: serve un’accelerazione.

Medici di base minacciati di azione legali dagli avvocati dei pazienti che chiedono di esentarli dal vaccino. Aumentano le segnalazioni e a Treviso code negli uffici legali per firmare contro l’obbligo del green pass a scuola. In fila docenti e genitori.

E’ salva la sorella dello chef Veneziano attivista per i diritti umani in Afghanistan. La donna sbarcata a Roma con un aereo dell’esercito. L’ultimo scatto prima di imbarcarsi.

Dramma questa notte ad Eraclea: una 46enne si tuffa per il bagno di mezzanotte. La donna colpita da un malore muore annegata. La tragedia sotto gli occhi degli amici.

A Trissino, nel vicentino, sono 24 i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza. Il sindaco li vuole incontrare per chiedere loro di sdebitarsi facendo piccoli lavori per il paese.

A Legnago iniziata la demolizione delle storiche scuole medie: l’appello dei cittadini per salvare il portone d’ingresso varcato da intere generazioni. Il sindaco conferma: è il simbolo del paese, lo daremo a un’associazione.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.