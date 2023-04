TG Veneto News. Caos immigrati. Il nuovo decreto Salvini prevede anche in Veneto un centro rimpatri. La linea dura dei sindaci: “non ci sono le strutture e le risorse”.

Presa in Trentino l’Orsa jj4: catturati e rimessi in libertà i due cuccioli. La Provincia di Trento vuole abbatterla ma prima attende la decisione del tar. Animali in rivolta.

Folla a Vicenza per l’ultimo saluto a Matteo Cazzola, l’alpinista Vicentino morto dopo essere stato travolto da una valanga in Norvegia.

Presa dai carabinieri una banda di ladri nelle abitazioni: una trentina i colpi messi a segno in pochi mesi, tra Vicenza, Verona e la sponda lombarda del Lago di Garda.

Condannato a 8 anni per tentato omicidio lo straniero che sparò tra la folla in un bar di Jesolo. Il comune ottenne il diritto al risarcimento per danno di immagine.

Venezia sempre più in mano ai turisti: i posti letto riservati ai visitatori sono tanti quanti i residenti e spunta il display che conta il numero di letti disponibili mensilmente per i turisti.

Presentata la 43esima edizione di Operaestate festival: da Bassano a tutta la Pedemontana, 120 tra danza, musica e teatro. Edizione 2023 ispirata al tema delle relazioni declinate verso il patrimonio culturale, l’ambiente e il benessere

