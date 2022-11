TG Veneto News. E’ scontro fra le regioni dopo l’incontro a Roma per l’autonomia. Zaia difende le 23 materie, Puglia e Campania attaccano: “proposta di legge incostituzionale che va cancellata”.

Inflazione a doppia cifra, mai così alta negli ultimi 30 anni. A pesare soprattutto le bollette. I cittadini sono preoccupati per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e Padova è la città con maggiori rincari.

Piazzetta Gasparotto a Padova, nonostante le retate, tornano sbandati e spacciatori. Ai nostri microfoni il racconto di un nigeriano arrivato in Veneto come profugo, diventato spacciatore per mantenere moglie e figli.

5 mesi dopo la tragedia che costò la vita a 11 persone, riapre il ghiacciaio della Marmolada: appelli al rispetto e alla prudenza.

A Verona stasera in consiglio comunale si vota un provvedimento per revocare le mozioni di quasi 30 anni fa con le quali veniva vietata la parificazione dei diritti degli omosessuali a quelli della famiglia naturale.

Il grande sport all’Arena di Verona: in estate la partita inaugurale degli Europei di Volley femminili e c’è anche l’ipotesi del tennis.

A Bassano cresce l’attesa per il concerto di Anastacia, la star del pop si esibirà il 25 novembre a favore della Città della Speranza.

