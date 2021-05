TG Veneto News. Crollo dei contagi e delle vittime: la regione torna ai valori della scorsa estate. Zaia pronto a vaccinare i turisti con la seconda dose per far ripartire la stagione.

A Treviso è boom di chi rifiuta il vaccino da parte degli over 60: oltre 50.000 quelli senza una dose. Appello dell’Ulss a i medici di base per convincere i loro pazienti.

Coprifuoco spostato, matrimoni, bar e ristoranti aperti anche al chiuso: le decisioni della cabina di regia. Il governo accelera: subito il consiglio dei ministri per discutere del decreto.

Riaprono le case di riposo, niente più abbracci solo virtuali: emozione e lacrime per un’attesa durata mesi-

37enne muore nel veronese dopo una sbandata in auto: era il cugino del bomber del Vicenza Meggiorini. Il campione ricorda l’ultimo sms inviato dal parente poco prima dell’incidente.

Primi episodi di vandalismo sul ponte di Bassano appena restaurato: prese di mira le pensiline. Il sindaco annuncia maxi multe e due telecamere in arrivo.

Belluno parte dalla musica: 400 baby artisti da tutta la regione concorso musicale dedicato alle scuole. Esibizioni in teatro e premiazioni in presenza.

