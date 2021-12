TG Veneto News. Il Veneto in zona gialla fino a Capodanno: lo ha deciso la cabina di regia. Cresce l’indice di positività. Nelle ultime 24 ore 5500 nuovi positivi. Boom a Treviso con più di 1500 contagiati

Zaia anticipa la zona gialla: da domani mascherina obbligatoria. Nuove regole per ospedali, scuole e case di riposo. Raccomandazioni per feste e cenoni. Il governatore esegue un test rapido in diretta.

Attentato nella notte al centro tamponi di Altivole, nel Trevigiano: vandali e No Vax mettono fuori uso il sistema elettrico. Rallentata l’attività dei sanitari.

Riunione del comitato nel sicurezza a Verona: cambiano le regole per accedere alla casa di Giulietta, il monumento più visitato della città. Ingressi a numero chiuso per limitare gli assembramenti.

Non si fermano gli episodi violenti a Vicenza la città sembra sorpassare rapine, pestaggi e risse. L’ultimo inquietante episodio il lancio di una bomba carta contro la vetrina di un bar. Spunta un audio choc dove si parla di una strategia della tensione.

Padova rilancia il suo storico salone: sotto i portici previste alla valorizzazione dei negozi ed è stop al fumo.

I piccoli pazienti della clinica pediatrica patavina trasformati in artisti per rallegrare il villaggio di Natale in Piazza degli Eremitani.

