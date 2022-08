TG Veneto News. La strage dei diciottenni a Godega Sant’Urbano: veglia allo stadio con i sindaci che hanno proclamato il lutto cittadino ed il vescovo di Vittorio Veneto. Tra domani e sabato i funerali singoli in forma privata.

Giallo a Padova, ventenne trovato morto a casa di un amico. La procura apre un fascicolo: tra le ipotesi quella di un mix di droga e medicinali.

La Marmolada senza pace: nuovo distacco di 200 metri cubi di roccia. Nessuna persona coinvolta. Elicotteri in sorvolo. Gli esperti avvisano nei prossimi giorni ancora pericoli.

Venerdì aveva sequestrato ex moglie e figli sparando in aria alcuni colpi di pistola, poi la fuga e la caccia all’uomo dei corpi speciali per 7 ore. Nella casa a San Giovanni Ilarione l’uomo nascondeva un arsenale di bombe e fucili illegali.

Due giovani fanno sci d’acqua a motore in Canal Grande a Venezia: il video diventa virale. La rabbia del sindaco Brugnaro: “imbecilli”. I due giovani identificati, ora in arrivo denuncia e maxi multa.

Giornata di celebrazione a Bassano del Grappa per ricordare Luca Russo, ucciso dalla follia terrorista nelle Ramblas a Barcellona nel 2017.

Oggi l’addio a Claudio Garella: tra i presenti anche i campioni dell’Hellas e dello scudetto. Il prete nell’omelia: “hai difeso tante porte, ora si apre quella del paradiso”

