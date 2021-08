TG Veneto News. I ricoveri ancora in salita: sono 23 in più. Tra queste anche una dodicenne di Belluno. I pazienti in terapia intensiva salgono a 38. Allarme per i giovanissimi.

La giunta approva il bilancio: previsti 590 milioni per il nuovo ospedale di Padova. Posa della prima pietra entro il 2023. Zaia chiede un commissario per dimezzare i tempi di realizzazione del nosocomio.

Mille richieste di intervento dopo il maltempo di ieri sera in tutta la regione: alberi sradicati, tetti scoperchiati e incendi dovuti ai fulmini. Richiamati in servizio i vigili del fuoco.

Si è impiccato in carcere a Vicenza l’uomo accusato di aver sparato e ucciso vicino di casa a Marano Vicentino. Indaga la procura.

Motociclista contro una civetta perde l’equilibrio: il ventiquattrenne cade e sbatte sull’asfalto morendo sul colpo.

La sorella di uno chef di Venezia prigioniero a Kabul: i talebani la costringono ad allontanarsi dall’aeroporto. La donna è in un rifugio segreto a mezzo chilometro dalla pista. I sindaci veneti pronti ad accogliere chi fugge.

Sono 30.000 i veneti che hanno firmato per il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia: quorum raggiunto. La raccolta firme proseguirà fino a fine settembre.

