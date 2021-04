TG Veneto News. Il Veneto in faccia gialla dal 26 aprile: aprono ristoranti, attività sportive e spettacoli all’aperto. Scuola in presenza al 100%. Via libera alle piscine da metà maggio, per palestre e fiere bisognerà attendere giugno e luglio.

Nel fine settimana la conclusione delle vaccinazioni agli over 80: mancano all’appello 50000 anziani. In 8mila hanno rinunciato al vaccino.

Il sindaco di Venezia chiede al governo di aprire i musei il 25 Aprile, giorno della liberazione di San Marco. Confermati per maggio Biennale Architettura e Salone Nautico.

Sevizi a una minorenne disabile ospite di una struttura e filma la violenza: arrestato a Verona operatore socio sanitario di 55 anni. Nel pc migliaia di foto pedopornografiche.

Drammatico incidente in A4: auto schiacciata tra due camion, muore un automobilista. Autostrada chiusa per permettere i soccorsi.

La crisi dell’ACC di Mel: governo al lavoro per trovare finanziamenti privati. Sindacati insoddisfatti: i lavoratori si autoconvocano a Roma per il 20 aprile.

Una Casa delle Arti a disposizione di tutti i cittadini: a Belluno la nuova vita dell’ex caserma Piave.

