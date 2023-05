TG Veneto News. Elezioni amministrative: sorpresa a Vicenza. Il centro-sinistra con Giacomo Possamai avanti sul sindaco uscente Francesco Rucco del centrodestra. A Treviso si va verso la conferma di Mario Conte. La sua civica più votata della Liga.

Record negativo in Veneto per le elezioni amministrative: ha votato poco più del 54% degli elettori. A Rovigo la partecipazione più alta, a Treviso uno su due diserta le urne.

Violenta rapina in centro a Treviso ai danni di un negozio di calzature: picchiati i commessi, uno finisce in ospedale. Arresti lampo da parte della polizia che ferma due giovani.

Resta in carcere il diciottenne di Treviso accusato dell’omicidio di uno studente diciassettenne a Maserada, ma il giallo sul telefonino della vittima che non si trova.

Giovane mamma di 26 anni aggredita da uno sconosciuto nell’androne del palazzo del quartiere Veronese di Santa Lucia: caccia al colpevole. La donna fuori pericolo.

Lutto nel mondo dell’impresa per la scomparsa di Giordano Riello: aveva 97 anni, era il fondatore dell’impero dei condizionatori.

E’ stato un successo l’adunata degli alpini a Udine. Ora tocca a Vicenza e il governo apre sulla mini naja volontaria.

