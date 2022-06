TG Veneto News. Da domani via l’obbligo della mascherina al chiuso, sarà obbligatoria solo nei mezzi di trasporto fino a fine settembre, ma salgono i contagi: 7000 positivi in Veneto in 48 ore. Aumentano anche i ricoveri e terapie intensive.

Verona verso il ballottaggio: Flavio Tosi a Roma annuncia il passaggio a Forza Italia. L’ex sindaco: “adesso manca l’apertura al dialogo da parte di Sboarina”.

E’ in carcere a Belluno l’uomo che ha ucciso a coltellate la moglie e poi è fuggito a Codroipo. Il nord-est sconvolto da un altro femminicidio. Venerdì intanto l’ultimo saluto a Lidia e Lorena, le vittime di Vicenza e Fossalta di Portogruaro.

Drammatico incendio nella notte in una palazzina di Bassano del Grappa: tre feriti, due anziane in gravi condizioni. Evacuati 15 appartamenti.

Prima grana per il sindaco rieletto di Padova Sergio Giordani: inchiesta sui lavori allo Stadio Euganeo. Nei guai due dirigenti comunali che restano al lavoro, ma sono stati sollevati dagli incarichi e alcune ditte appaltatrici.

Lo sciopero dei buoni pasto: bar e ristoranti oggi non hanno accettato i ticket da parte dei clienti. Commissioni troppo elevate azzerano i guadagni: “se non cambiano le regole entro fine mese ci sarà lo stop per sempre”.

Gli studenti di una scuola di Vicenza sono riusciti a stabilire un collegamento radio in diretta con la stazione spaziale internazionale. Conversazione con l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.