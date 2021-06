TG Veneto News. Il Veneto prosegue il calo dei contagi: da giorni non si contano decessi per covid, ma la campagna vaccinale frena. Inevitabili ripercussioni per i caso Astrazeneca. Palù: “finirà solo a settembre”.

Dura denuncia delle case di riposo del Veneto: manca personale e per una serie di intoppi burocratici alcuni giovani specializzandi si sono trovati costretti a lasciare il loro incarico.

Dramma in hotel in zona San Marco a Venezia: giovane turista cade da una rampa di scale e muore. La tragica scoperta questa mattina in un cortile interno dell’albergo.

L’addio al cantante Michele Merlo, morto per una leucemia fulminante: venerdì l’ultimo saluto nello stadio della sua Rosà. Domani la camera ardente a Bologna.

Il sindaco di Verona Federico Sboarina passa ufficialmente con Fratelli d’Italia: “sono di destra, mi riconosco in questi valori”. L’annuncio della leader del partito Giorgia Meloni.

A complicare la ripartenza del Veneto post covid la carenza di materie prime: sempre più difficili da recuperare sul mercato e a prezzi esorbitanti. Le aziende denunciano rincari del 30% e nessuna tutela dal governo.

Dopo un anno e mezzo di stop sarà Verona ad ospitare la prima fiera in presenza: da venerdì torna a Motor bike Expo: l’evento con il meglio delle due ruote fa ripartire l’intero settore.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.