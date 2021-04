TG Veneto News. Riaperture, si parte a maggio con ristoranti, palestre e piscine: nessun limite di capienza per cinema e teatri. Le regioni presentano le linee guida, ora decideranno gli scienziati.

Ristoranti aperti per cena: 2 m di distanza all’interno, un metro all’aperto e menù digitale. Al bar tornano le carte, i giornali. Cinema e Teatri aperti anche in zona rossa: si entra con un tampone negativo.

Musei e spiagge ancora al palo: le regioni rimandano alle linee guida per la ripartenza: da Venezia appello al governo del sindaco Brugnaro per poter aprire le porte dei musei il 25 aprile.

Calano i contagi in Regione, ma è allarme nelle scuole. Nella marca già una quarantina le classi in isolamento. A Vicenza oltre 20 ragazzi positivi. Parte il progetto delle scuole sentinella.

Vaccinato in Ungheria con lo Sputnik: dirigente d’azienda Trevigiano da lunedì è immunizzato. Nessun timore da parte sua per il vaccino russo, ancora non approvato da Ema.

Prosegue la sperimentazione del vaccino messo appunto tra Verona e l’istituto Spallanzani di Roma: prime dosi pronte entro l’autunno dice il rettore dell’Ateneo Scaligero.

Roberto Benigni sarà premiato con il Leone d’Oro alla carriera alla mostra del cinema di Venezia: il mio cuore è pieno di gioia e riconoscenza, dice l’attore regista premio Oscar.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.