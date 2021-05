TG Veneto News. Via libera al vaccino per i quarantenni: nel fine settimana le prime somministrazioni, poi sarà il liberi tutti con prenotazioni senza limiti di età. Confermata la zona gialla: i valori del Veneto vicini al bianco.

Domani le prime aperture per le piscine all’aperto e le spiagge. A Jesolo arrivata la prima coppia di turisti. Per il coprifuoco alle 23 bisognerebbe attendere un’altra settimana.

Ordinanza del Ministro Speranza: via la quarantena obbligatoria per chi arriva dall’estero. L’aeroporto di Venezia diventa un laboratorio per la sperimentazione dei voli covid tested.

Droga coltivata nei campi del padovano e destinata ai coffee shop di mezza Europa: maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza. Una cinquantina gli indagati.

I sindaci dei Colli Padovani attori per un giorno: sono i protagonisti di uno spot per difendere “Il Serpino”, il vino frizzante tipico della zona.

Bassano del Grappa saluta il Ponte degli Alpini restaurato: un’attesa durata 6 anni. Oggi la cerimonia di consegna alla città del Monumento Nazionale.

Riunioni in Prefettura a Verona in vista dell’arrivo della tappa tra 7 giorni: rischio assembramenti per il Giro d’Italia. In strada 100 tra vigili e volontari per controllare pubblico e tifosi.

