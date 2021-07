TG Veneto News. Zaia assicura che il Veneto non andrà in zona gialla. Nuovo piano vaccinale per gli studenti: 270000 dosi disponibili prima dell’inizio dell’anno scolastico. A settembre raggiunta l’immunità di gregge.

Il maltempo in Veneto: frane, nubifragi e alberi caduti: 200 gli interventi dei vigili del fuoco. Il Garda e l’altopiano di Asiago le zone più colpite. La regione avvia lo stato di crisi.

Nel vicentino il maltempo causa una vittima: 46enne in scooter centrato da una pianta caduta in strada. Decine di alberi finiti nelle strade e sulle abitazioni.

Il governo approva il decreto Grandi Navi: via da San Marco dal primo agosto. 150 milioni per i lavori a Marghera. In arrivo indennizzi per compagnie e laboratori.

Boom di nuovi poveri a causa della crisi: a Verona la ronda della Carità triplica i pasti offerti ogni giorno.

Presentato a Roma “Coraggio Italia”: dopo il gruppo alla Camera nasce il partito fondato da Luigi Brugnaro. Un quadrunvirato alla guida: ci rivolgiamo ai delusi della politica.

Una grande mostra in Basilica: 90 capolavori per raccontare il Rinascimento a Vicenza partendo da Palladio. La città torna nel giro del turismo colto e lancia la sua candidatura a capitale della cultura.

