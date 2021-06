TG Veneto News. La gestione dei vaccini Astrazeneca è stata imbarazzante: così il governatore Zaia. In Veneto primi rifiuti del mix dei vaccini. Sul fronte dei contagi secondo giorno consecutivo con zero vittime, non accadeva dal 20 agosto.

Class action contro il governo per le dosi Astrazeneca agli under 60: chiesto un risarcimento di €10.000 per ogni cittadino vaccinato. Ad avviarla è l’associazione Codacons.

Primo studio in Europa sugli effetti del vaccino: è dell’università di Verona che studierà alcune categorie particolari di soggetti sottoposti alla vaccinazione.

Scarcerato Marco Zennaro: l’imprenditore in carcere in Sudan da oltre due mesi. L’uomo è agli arresti domiciliari in un albergo della capitale dello Stato africano.

Nel 2017 tentarono un assalto ad una gioielleria in piazza San Marco a Venezia: presa una banda di rapinatori del lusso. Prima del colpo esploso dei fumogeni per generare il panico.

Al centro massaggi invece che al lavoro: condannato un medico del pronto soccorso di Asiago. L’uomo a lungo pedinato dalla guardia di finanza, dovrà risarcire 70 giornate di lavoro.

Acc di Mel verso la svolta: in settimana la firma dell’accordo. Mercoledì missione Roma di Zaia e poi l’annuncio del capo del Mise Giorgetti.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.