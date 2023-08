TG Veneto News. Donna di 68 anni in bicicletta travolta e uccisa da un’auto nei pressi di una rotonda a Montecchio Maggiore: l’autista ubriaco agli arresti domiciliari, è accusato di omicidio stradale.

Drammatico scontro nella notte in Postumia a Cittadella: muore un 31enne militare Usa. L’auto finita in un canale con mezzo metro d’acqua. In gravi condizioni conducente dell’altro mezzo.

Ferragosto all’insegna del sole e del gran caldo: le spiagge tornano a riempirsi con prenotazione last minute. Campeggi pieni, alberghi verso il 90%, ma non sarà la stagione dei record di presenze.

Il Ferragosto a Padova all’insegna del turismo: musei aperti, Giotto e l’Urbs Picta attraggono la folla record: 1000 locali e ristoranti scelgono di non chiuder.

Viaggio tra le aziende devastate dalla grandinata di luglio: tra produzione ancora ferma e difficoltà ad effettuare gli interventi per ripartire. Poche speranze di vedere i risarcimenti promessi dal governo.

Azienda di Verona cerca 50 lavoratori ma non le trova, L’accusa del presidente Riello: “genitori troppo protettivi, modelli distorti rappresentati dagli influencer”.

Dopo la prima della Madama Butterfly l’Arena di Verona si trasforma: via la platea nuovo, impianto luci per la gara degli Europei di volley femminile, in programma domani sera.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.