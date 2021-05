TG Veneto News. Il commissario Figliuolo in visita ai centri vaccinali del Veneto: regione record per somministrazioni effettuate. Maggio mese di transizione, la svolta sui vaccini entro giugno.

Slitta il prolungamento del coprifuoco, il premier Draghi in Parlamento: serve prudenza. Via libera alle cerimonie da metà giugno.

Il settore fieristico è tra i più colpiti dalla pandemia: da Verona l’appello al governo di sbloccare più fondi come già fatto la Germania per non soccombere alla agguerrita concorrenza tedesca.

Blitz dei carabinieri nel Trevigiano: arrestata una baby gang. Ci sono anche i minorenni. Sono accusati di 17 colpi tra rapine, furti ed assalti.

Il presidente del Hellas Verona indagato per auto riciclaggio: la Guardia di Finanza sequestra beni per 6 milioni e mezzo di euro.

Le imprese devono riuscire a tornare attrattive per i giovani: le parole di Laura Dalla Vecchia, la prima donna eletta presidente di Confindustria Vicenza.

Il dipinto che ritrae un giovane Mozart inaugura la mostra “Fuori dal Comune” al museo Castelvecchio. A Verona il capolavoro battuto all’asta 4 milioni e mezzo di euro.

