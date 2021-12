TG Veneto News. Iniziata l’ultima settimana in zona bianca: da lunedì attese le nuove restrizioni. Zaia: “Siamo nel pieno dell’ondata”. Ricoveri e contagi non accennano a diminuire. Altri due casi di variante omicron nel veneziano.

Contagiato a 10 anni. A Vicenza un bambino finisce in terapia intensiva, positivo anche un neonato partorito da una mamma che aveva il covid.

Al via le prenotazioni dei vaccini per i più piccoli: somministrazione a partire da giovedì. Corsie preferenziali nei centri vaccinali. Dosi anche negli ambulatori pediatrici.

I sindaci cancellano le feste in piazza per il Capodanno: da Venezia a Verona, da Padova a Treviso annullati gli storici veglioni. Meglio pensare alla salute.

Domenica di sangue: 2 frontali in Romea e Feltrina. Morte tre persone, altre tre ferite in modo grave.

Non si fermano le aggressioni in centro a Vicenza. Dopo il pizzaiolo preso a calci e pugni, una giovane assalita sotto casa. Racconta: “ho avuto paura di morire”.

La classifica della qualità della vita: Verona e Treviso nella Top Ten Nazionale. Il capoluogo della marca il primo posto per quanto riguarda la condizione delle donne.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.