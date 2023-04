TG Veneto News. Il governo prepara la stretta sui migranti. Stop alla rete di accoglienza dei comuni. I richiedenti asilo dovranno essere accolti nei centri di accoglienza. I sindaci in coro: “prima c’è l’emergenza delle famiglie sfrattate”.

Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Padova, Verona e Vicenza: sgominata un’organizzazione che intascava il bonus facciate per i cantieri inesistenti. Sequestro da oltre 100 milioni di euro.

Tragedia questa mattina nel padovano: 24enne trovato morto sul ciglio di una strada. E’ uscito di carreggiata in sella a uno scooter.

Studente di 14 anni minacciato e rapinato su un bus del servizio scolastico. I carabinieri di Treviso arrestano un ragazzo di vent’anni.

Dopo la tragica morte dell’escursionista attaccato da un orso, il Trentino propone il trasferimento di qualche esemplare in Veneto. No del Governatore Zaia.

Domenico Zorzino, poliziotto eroe, morto per salvare l’anziano ad Anguillara: il figlio riceve dalla Premier Meloni la medaglia d’oro.

Sono arrivati a Cartigliano le reliquie di Padre Pio: a portarle per la prima volta in provincia di Vicenza il gruppo di fedeli guidato da una donna che si considera miracolata dal Santo della Misericordia.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.