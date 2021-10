TG Veneto News. Meno di 3 giorni al green pass obbligatorio: mezzo milione di veneti senza vaccino. Zaia: “è impossibile fare tamponi a tutti”. Aziende e lavoratori nel caos.

Tamponi antigenici ai lavoratori del Porto: rischio totale di blocco delle merci. Pressing sul Governo per estendere la possibilità dei test rapidi in tutte le aziende. Domani governatori riuniti in conferenza delle regioni.

Sciopero della scuola e dei Trasporti contro il Green pass obbligatorio. Manifestazioni nelle piazze organizzate e con tam tam sui social. Sarà un venerdì ad alta tensione. Nel vicentino due abitazioni perquisite.

Il popolo ha alzato la testa: il livello dello scontro non si fermerà. Volantino di istigazione fermato a Forza Nuova. Quattro gli indagati dalla Procura di Roma. C’è anche il 49enne veronese Luca Castellini.

Dramma a Padova, un uomo trovato senza vita incastrato in un tombino per strada. Forse è morto annegato nel tentativo di recuperare qualcosa.

Presentato il masterplan della Stazione di Padova a firma dell’architetto Boeri: un ponte verso l’Arcella, tre nuovi parchi e un parcheggio interrato. Sarà la porta della città collegate ai parchi pubblici.

E’ morto nel Parco Natura Viva Toby, il rinoceronte in cattività più anziano del mondo. Aveva 54 anni. La sua seconda vita sarà il museo di scienze di Trento come simbolo di una specie massacrata dai bracconieri.

