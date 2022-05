TG Veneto News. Il dramma di Padova: il 50enne arrestato per il tentato femminicidio resta in carcere in attesa dell’interrogatorio. Nel ’99 aveva già ammazzato la compagna. 10 anni di carcere non sono serviti a nulla: è il fallimento del ruolo rieducativo della galera, dicono gli esperti dello sportello donna.

La 74enne veneziana uccisa dal vicino di casa di Udine è stata ammazzata con più di 30 coltellate, forse l’uomo che era appena uscito dal carcere, voleva farla a pezzi. Esito choc dell’autopsia sul corpo della anziana.

Far West in centro a Mestre, i vigili urbani arrestano uno spacciatore: scoppia la rivolta degli altri pusher. Agenti accerchiati e minacciati, residenti esasperati. L’assessore alla sicurezza chiede il taser per la Municipale.

Donne molestate all’adunata: petizione on-line per cancellare i prossimi raduni degli Alpini. Il presidente dell’Ana dopo la prima denuncia ai Carabinieri chiede scusa per quello che è accaduto: “faremo di tutto insieme alle forze dell’ordine per individuare i responsabili”.

Il caso Pronto Soccorso a Santorso nel vicentino: una cooperativa ha offerto fino a €90 l’ora pur di trovare qualcuno disposto a coprire un turno per la medicina d’urgenza.

Pediatri: studio aperti tutto il giorno da lunedì a venerdì. La novità sancita da un patto atteso da anni tra ULSS 6 Euganea e la federazione medici pediatri di libera scelta.

La Coppa Davis in Cile un docufilm racconta la straordinaria vittoria italiana fra politica e retroscena: la prima al Teatro del Monaco di Treviso. Sul palco un emozionato Adriano Panatta: “nella nostra squadra un risarcimento dopo più di 40 anni”.

