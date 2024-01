TG Veneto News. Sangue in un appartamento di Padova: 26enne accoltellato in gravi condizioni all’ospedale. Arrestata una minorenne per tentato omicidio. Tra i due ci sarebbe stato un legame sentimentale.

Frana la montagna, massi e detriti invadono la Valsugana: statale chiusa, bloccata anche la ferrovia. Pendolari nel caos.

Un pugnale nascosto nell’asta della bandiera: blitz della polizia durante Padova – Mantova. Daspo per tre tifosi lombardi, tra loro anche un padre e il figlio minorenne.

Oggi l’ultimo saluto a Beatrice, la bambina di 5 anni uccisa da quattro virus. La lettera di mamma e papà: “sarai la stella che brilla di più nel cielo”.

Al ritorno dalle vacanze di Natale 40 bambini delle scuole elementari di Ronco All’Adige hanno accusato malori. Lo stabile è stato chiuso e sono in corso analisi e verifiche.

Caos e veleni sul terzo mandato a Zaia. Non c’è l’accordo all’interno del centro-destra. Si apre il fronte leghista in Veneto: “pronti a rompere i patti e correre da soli”.

Folla per Roberto Vannacci nel veronese: l’incontro spostato in provincia dopo le minacce all’hotel a che doveva ospitare la serata. Il debutto in politica: “per ora resta un soldato” dice il generale.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.