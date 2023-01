TG Veneto News. Inchiesta in Procura a Padova dopo la morte del tunisino di 23 anni annegato nel Brenta per sfuggire ad un controllo della polizia. La comunità nordafricana accusa gli agenti. Fissata per domani l’autopsia.

E’ morta questa notte la 34enne Veneziana rimasta sepolta sotto la valanga a Cortina: la donna era ricoverata al Ca’ Foncello di Treviso in condizioni disperate.

Depositata la perizia sulla strage della Marmolada: “evento non prevedibile”. Procura di Trento ha richiesto l’archiviazione dell’inchiesta, per gli esperti il grande ghiacciaio si è dimezzato negli ultimi 30 anni.

Colpo grosso in un’azienda di metalli nel Vicentino: una banda scava un tunnel e ruba oro, argento e altri preziosi per centinaia di migliaia di euro.

3 mesi fa il video choc con una prof colpita da alcuni pallini sparati dagli alunni di un istituto superiore di Rovigo, denuncia a tutta la classe. Lo hanno per avere qualche like sui social.

“Basta fango sulla nostra categoria, non siamo noi la causa dell’aumento del prezzo dei carburanti”: la rabbia dei benzinai veneti che hanno deciso due giorni di stop.

A Loreo la posa della prima pietra della ciclovia “Vento” che collegherà Venezia a Torino: la più lunga d’Italia. Iniziano i lavori del primo tratto che collega che il comune Polesano a Chioggia

