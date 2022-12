TG Veneto News. Sequestra la figlia di 22 anni in casa per non farla incontrare con il fidanzato. Nel vicentino padre padrone arrestato. L’uomo aveva costretto la giovane a dimettersi dal lavoro.

Temperature sotto zero nella notte: mezzi spargisale in azione anche in pianura. Problemi a causa del ghiaccio la circolazione ferroviaria.

La classifica sulla qualità della vita: nessuna provincia Veneta nella Top Ten del Sole 24 Ore. Verona la migliore. Rovigo sfonda 77esimo posto. Si salvano Treviso e Vicenza premiate nella graduatoria delle città a dimensione di donna.

Covid e influenza: i contagi in aumento esponenziale, colpiti soprattutto bambini e adolescenti. Medicinali quasi introvabili nelle farmacie.

Firmato l’accordo tra i sindaci e la regione: nasce un corso per la formazione degli agenti di polizia locale. Il fenomeno delle baby gang e i nuovi reati ambientali, tra le materie oggetto di approfondimento.

Una mini naja volontaria di 40 giorni: la proposta di legge firmata dal presidente del Senato La Russa. Gli alpini dicono subito sì.

Domani è Santa Lucia: Verona si appresta a vivere la notte più magica dell’anno. Folle dal fine settimana e mercatini in centro.

