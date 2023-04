TG Veneto News. Oggi le celebrazioni dei 171 anni della Polizia: aumentano i reati per spaccio e le violenze in casa. Tra l’emergenza le baby gang e le aggressioni negli ospedali.

Il caso dei figli delle coppie gay registrati in anagrafe. Dopo che la Procura chiede gli atti relativi alle 33 trascrizioni, il sindaco Giordani non arretra: “lo faccio per tutelare i bambini”.

Protesta di alcuni attivisti di ultima generazione a Padova: bloccate le strade di accesso all’università. Intervento dei Carabinieri.

Commozione al funerale dello studente di 17 anni morto in un incidente a pochi metri da casa a Bressanvido: gli amici hanno scortato la salma in motorino.

Iniziati in Arena i lavori per la rimozione della grande Stella di Natale: anfiteatro chiuso per tre giorni.

L’assalto dei turisti a Venezia: il comune chiede una legge nazionale per regolare gli affitti brevi. Bocciata l’idea del numero chiuso.

I Pooh annunciano il ritorno a settembre in Arena a Verona con un doppio appuntamento: 29 e 30 settembre. Nelle due serate un ricordo speciale per Stefano D’Orazio, il batterista scomparso nel 2020.

