TG Veneto News. Gli effetti del caro vita della guerra su prestiti e mutui: arriva una stangata per mezzo milione di veneti. Impennata del costo del denaro per chi ha scelto il tasso variabile. Cresce anche il tasso fisso e le richieste di finanziamenti si bloccano.

Minorenne raggruppa tre giovani per essere difeso contro i bulli: le indagini della procura di Vicenza. Avrebbe sborsato 100 mila euro, ma i tre indagati negano.

Non è ancora stato identificato il corpo ripescato dalle acque del Po dentro un borsone: è una giovane donna scomparsa da meno di un mese. Si fa sempre più largo l’ipotesi che sia una clandestina.

Doppia indagine su Ongaro e Schiff: il primo morto tra le milizie filo russe, l’altra arruolata nella legione Ucraina. Si indaga sulle strutture e i contatti che hanno permesso loro l’espatrio da combattenti.

Recuperata dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Venezia la statua quattrocentesca del San Sebastiano rubata Dalla Chiesa di Garda negli anni 50. Dopo una lunga indagine l’opera è stata restituita alla comunità.

In fiera a Verona il Vinitaly, la più importante fiera internazionale in presenza dopo la pandemia: numeri record per affluenza di pubblico e presenza degli operatori.

Le spettacolari immagini della Alpinathlon, la gara di corsa e scialpinismo che si è svolta per la prima volta a Cortina: un omaggio alle truppe Alpine per i 150 anni dalla loro fondazione.

