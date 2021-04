TG Veneto News. Zaia assicura la stagione turistica sarà regolare: entro l’estate vaccinati tutti gli over 60. Il governatore controlla il progetto delle isole covid free. Le nostre isole e tutta la regione.

Ipotesi prime aperture il prossimo 20 aprile: si comincia con bar e ristoranti per cinema e teatri bisognerà attendere. Delegazione Veneta alla protesta di Roma: scontri con la polizia.

Prosegue la vaccinazione degli over 80, ma il centro in fiera a Padova è semideserto. Molti gli anziani che hanno difficoltà prenotarsi on-line o rifiutano la dose Astrazeneca.

La crisi economica: un’impresa su due rischia di non riaprire. Allarme della Cgia di Mestre che chiede il lockdown delle tasse: nessun pagamento per tutto il 2021.

8 studenti leggermente intossicati in una scuola media di Padova: malori e irritazione agli occhi, forse si è trattato di uno spray urticante buttato per gioco. Indagine dei Carabinieri

Raggiro da mezzo milione di euro per una 74enne ospite di una casa per anziani nel Bellunese: i vertici della struttura accusati di circonvenzione di incapace.

Polemiche a Verona: 15enne costretta a coprirsi gli occhi durante un interrogazione a distanza. La prof voleva sincerarsi che le ragazze non leggesse le risposte. Indagini in corso da parte dell’ufficio scolastico regionale.

