TG Veneto News. Coprifuoco allungato alle 23, attesa per la decisione del governo: cambiano anche i parametri per le zone colorate. L’indice dei contagi del racconto dei ricoveri: Zaia: stiamo andando verso la normalità. Oggi poco più di 400 contagi.

Centri commerciali ancora chiusi nel fine settimana: oggi proteste in tutto il Veneto con le serrande abbassate in 2000 negozi. Siamo gli unici che non possono riaprire.

La variante indiana fa paura: 5 i casi accertati nel vicentino. Oggi screening di massa a 500 studenti di medie ed elementari. Attesa per l’esito dei tamponi molecolari.

Insulti e minacce via social al capo dello Stato, perquisizioni dei Carabinieri a Padova: 11 indagati e c’è anche un docente universitario cinquantenne.

Bimba di 9 anni sorprende un ladro in casa, nel vicentino: il malvivente in fuga la aggredisce spruzzando le contee dello spray al peperoncino. La bimba finisce in ospedale.

La regione dà l’ok per 6000 spettatori in Arena: oggi la presentazione della stagione dei concerti. Si parte il 5 giugno con il Volo.

Per la prima volta la finale del premio Campiello in Arsenale a Venezia: il 4 settembre la serata della premiazione. Selezione della cinquina finalista a Padova a fine mese.

