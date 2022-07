TG Veneto News. Omicron non si ferma: media di 10mila contagi al giorno. Tornano a riempirsi reparti ospedalieri. Picco delle quarantene, paura per anziani e bambini. Il ministero: “subito la quarta dose agli over 60”, Veneto in prima linea per la campagna d’estate.

Carenza di medici, la situazione in Regione è critica. Nei nostri ospedali è sempre più difficile l’ordinaria gestione e subiscono nuovi rinvii i recuperi programmati delle visite arretrate. Zaia tuona: “l’unica soluzione è rimettere in corsia i medici no vax”, ma la proposta registra resistenze.

Nuova giornata di ricerche sulla Marmolada, dove una settimana fa si è consumata la tragedia costata la vita a 11 escursionisti. Si resta in attesa del nulla osta della Procura di Trento per fissare le date dei funerali delle vittime.

Tragedia sul Massiccio del Monte Civetta: un alpinista di 59 anni precipita e muore durante una scalata. La vittima esperto conoscitore delle montagne, era il vice presidente del CAI di Cuneo.

Omicidio a Lendinara: giovane marocchino di 30 anni ucciso a coltellate nel tentativo di sedare una lite fra connazionali. Il colpevole in fuga attivamente ricercato fra Rodigino e Veronese.

E’ dedicato a Cristina D’Avena il nuovo tratto del Lungomare delle stelle. Jesolo rende omaggio alla regina delle sigle TV, amata da generazioni di fans senza distinzione d’età.

Fumata bianca dopo giorni di polemiche e riunioni, arriva il via libera per l’attesa concerto dei Kiss evento in Arena compresi fuochi e Fontane. Tommasi risolve la prima grana da sindaco in merito del buon senso.

