TG Veneto News. Dramma a Noventa Vicentina: sessantenne spara e uccide la moglie davanti alle colleghe di lavoro, poi fugge. L’assassino braccato dai carabinieri: caccia aperta nelle campagne tra Padova e Vicenza.

Fiaccolata per Chiara, la ventisettenne uccisa dal vicino di casa lunedì pomeriggio: l’ultimo saluto nella parrocchia di Fumane.

Minaccia Zaia: un militare scrive sul web “se ti vedo ti sparo in bocca”. Decine le denunce presentate dal presidente della regione che dice: “non è un bel vivere”.

Si allarga l’inchiesta dopo il blitz contro i no vax di ieri: due donne indagate tra Venezia e Padova. Gli investigatori a caccia di altre persone. Si va verso l’accusa di associazione per delinquere.

Green Pass obbligatorio per i genitori per tutti i lavoratori all’interno delle case di riposo: cittadini per la maggior parte favorevoli, ma restano i contrari. Domenica annunciata una manifestazione tra Padova e Venezia.

Ritorna dopo 2 anni la fiera dell’oro di Vicenza 800 operatori da tutto il mondo. Massicci controlli sanitari all’ingresso. Viaggio tra gli stand con pezzi unici da record.

Domani la cerimonia conclusiva della Mostra del Cinema di Venezia: vigilia all’insegna dell’arrivo del grande Ridley Scott, ma in laguna i più fotografati sono Ben Affleck e Jennifer Lopez.

TG Veneto News

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.