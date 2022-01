TG Veneto News. Rientro in classe a singhiozzo. Uno studente su cinque resta a casa. In malattia anche il 10% degli insegnanti. Per Zaia è una falsa partenza.

Prime cinque classi a finire in Dad nel Bassanese. Record di insegnanti in malattia. La dirigente scolastica mette tutti gli studenti in didattica a distanza.

Super Green Pass da oggi anche sul trasporto locale, bar, ristoranti e palestre. Al via i controlli delle forze dell’ordine. Pochi i viaggiatori costretti a non salire sui mezzi.

Blitz della guardia di finanza a Bassano del Grappa nell’ambulatorio di un fisioterapista. L’uomo continuava a ricevere pazienti anche se non si era vaccinato E’ stato denunciato.

A Padova la prima tappa degli incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr. L’annuncio della ministro Gelmini: “Arriveranno i fondi anche ai comuni esclusi”.

Bilancio positivo per la prima parte della stagione sugli sci. I gestori degli impianti di risalita parlano di numeri uguali a prima del Covid. I dubbi sono sui prossimi mesi con gli stranieri disorientati dal green pass che vale sei mesi.

A Padova si è aperto il dibattito sull’opportunità di inserire in Prato della Valle una statua di donna. Diverse le posizioni dei padovani ma la discussione è destinata ad ampliarsi.

