TG Veneto News. Nuovo aumento di ricoveri in ospedali: posti letto covid salgono a 229, 23 le terapie Intensive. Zaia: “una crescita che ci preoccupa”. Oltre 600 nuovi positivi. A Caorle chiusa una colonia dopo la scoperta di un focolaio con 13 ragazzi infettati.

Pronto un piano per i tamponi salivari nelle scuole: coinvolti anche gli istituti superiori. La regione punta al ritorno in presenza. Addio al progetto di didattica a distanza.

7 ricoverati su 10 sono “no vax”: il direttore dell’Ulss Pedemontana visita i reparti covid e parla con i malati: “siamo pentiti di aver rifiutato la dose”.

Notte di terrore ad Altivole, nel Trevigiano: copia di ultraottantenni minacciata e rapinata di €4000. Caccia alla banda composta da almeno tre banditi.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del bambino morto ieri in piscina a San Pietro in Gu, nel Padovano. Polemiche su presunti ritardi nei soccorsi.

Lavoratori stagionali bloccati dalla pandemia: allarme per la vendemmia. La raccolta dell’uva inizierà in ritardo rispetto alle ultime due stagioni.

Federica Pellegrini è tornata da Tokyo: all’aeroporto di Verona il primo abbraccio è per il suo cane. La divina continuerà a gareggiare fino a fine anno, poi l’addio definitivo.

