TG Veneto News. Luci spente, e trucchi taglia bollette: i negozi sono già nell’austerity. Inflazione record in Veneto, ma è così alta dal 1985 e Ascom scrive il decalogo per risparmiare.

Settimana corta in tutte le scuole della Regione: ipotesi sul tavolo a partire da novembre. Lezioni allungate di un’ora. Sabato tutti a casa, ma non ci sarà un ritorno alla didattica distanza.

Esce di casa per recuperare il cane: 34enne travolto e ucciso da un’auto. Il dramma Cessalto e oggi a Castelfranco duomo gremito per l’ultimo saluto al 17enne ucciso mentre tornava a casa in bicicletta.

Una guardia giurata si barrica in casa e spara alcuni colpi di pistola: notte di paura in centro a Padova. Le forza dell’ordine dopo ore di trattative irrompono nell’appartamento e lo disarmano. L’uomo adesso è piantonato nel reparto di psichiatria.

Forza Italia presenta i candidati alle politiche nei collegi del Veneto. Nella sede di Padova la telefonata di Silvio Berlusconi: “noi siamo una garanzia di un futuro governo che guarda all’Europa”.

C’è anche un’azienda di Sarcedo nel vicentino coinvolta nella missione Artemis che riporterà l’uomo sulla Luna: si chiama “Officina Stellare” e produce telescopi.

Primo giorno della Mostra del Cinema di Venezia: star e lustrini sul red carpet. E’ presente anche l’ex first lady Hillary Clinton. In sala l’intervento di Zelensky che leggi i nomi dei bimbi morti nel conflitto, ma il leader ucraino riceve tiepidi applausi.

