TG Veneto News. Scattato oggi l’obbligo del green pass per il mondo della scuola e dei trasporti: dai treni agli aerei, dall’asilo nido alle università, l’accesso è consentito solo a chi si è vaccinato.

Green pass: obbligatorio scoppiano le proteste. Le stazioni presidiate dalle forze dell’ordine, ma pochi manifestanti. Sit-in davanti al provveditorato e università. Docenti pronti alla autosospensione pur di non vaccinarsi.

Linea dura dell’Ulss di Verona che ha avviato la sospensione per una quindicina di irriducibili sanitari no vax: tra loro medici di famiglia e pediatri. Cresce la preoccupazione tra i pazienti, che temono di restare senza dottore.

Non ci sarebbero cause violente per la morte della farmacista 37enne di Castelfranco Veneto, trovata senza vita la settimana scorsa. L’autopsia esclude l’aggressione. La morte andrebbe ricondotta a un episodio naturale.

Si allarga la rete dell’accoglienza in Veneto che offre ospitalità a profughi in fuga dalla Siria restano in mano ai talebani. Associazioni e cittadini in prima linea per aiutare donne e bambini.

Al via la 78° mostra d’arte cinematografica di Venezia: il presidente Mattarella consegna il Leone d’Oro a Roberto Benigni già premio Oscar. Almodovar apre il concorso. Penelope Cruz incanta il Lido.

Da oggi Danilo Guerretta assume la direzione di TG Veneto News. prende il posto di Domenico Basso. Gli auguri di buon lavoro di Videomedia che ringrazia il predecessore per il lavoro svolto.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.